Gaeta.it - Le donne imprenditrici che riscoprono l’agricoltura montana: la storia di Barbara Conti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La piccola frazione di Bergugliara, incastonata nella Valle di Zeri, rappresenta uno dei gioielli dell’alta Lunigiana, dove il paesaggio mozzafiato si scontra con il triste fenomeno dell’abbandono delle aree montane. Qui,ha messo radici nel 2012 avviando la sua azienda agricola, I tre fantoti, con l’intento di restare legata a queste terre. Recentemente premiata daColdiretti nella categoria ‘Agricoltura eroica’,è un esempio emblematico di come l’intraprendenza femminile possa respirare nuova vita in territori isolati.La scelta di restare: un legame profondo con il territorioproviene da una famiglia di pastori e ha sempre nutrito un amore profondo per la sua terra. Sin da giovane, la sua ambizione è stata chiara: non abbandonare un posto che definisce meraviglioso, sebbene con le sue sfide.