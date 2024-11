Gaeta.it - L’avocado biologico italiano: nasce il progetto Brio per far crescere la produzione siciliana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mercato dell’ortofrutta biologica si arricchisce con un’importante novità:, prodotto per la prima volta in Italia. Grazie a, un’azienda del Gruppo Alegra, e al suo partner Alce Nero, si avvia uninnovativo che mira a garantire ladi avocado “Made in Italy”. L’iniziativa, avviata nel 2023, prevede la disponibilità di questo frutto nei banchi degli alimentari a partire da metà novembre e fino alla fine di febbraio dell’anno successivo, grazie ai produttori specializzati della provincia di Catania.La storia die l’importanza delè riconosciuta come pioniera nella vendita di avocado biologici, un frutto che ha vistola sua popolarità tra i consumatori. Mauro Laghi, Direttore commerciale di, sottolinea l’impegno dell’azienda nel garantire maggior qualità e freschezza, puntando all’offerta di un prodotto disponibile per 12 mesi l’anno.