Lautaro risponde alla critica di un tifoso | Io do tutto per l’Inter ricordate sempre…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Scambio acceso su Instagram traMartinez e un suo follower. L’attaccante delha condiviso alcune foto dagli allenamenti con la nazionale argentina, ricevendo un commento critico: “Ricordati anche della squadra di cui sei capitano che ti paga profumatamente”.La risposta dinon si è fatta attendere: “Ricorda che perdo sempre. Come l’anno del Mondiale, con la caviglia distrutta, mentre altri si preparavano per brillare io ero in campo a ogni allenamento finofinale di Champions.lo SEMPRE prima di ricordarmi tu da dove vengo pagato”.Il commento, apprezzato anche da altri tifosi, è stato successivamente cancellato dall’autore.