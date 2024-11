Lanazione.it - La veglia di Lucignano. Scrittura creativa al museo

Al via le iscrizioni per il laboratorio dia partecipazione gratuita "A" condotto da Francesca Sarteanesi all’interno deldia cura di Offi.cine della Cultura e Cooperativa Arcobaleno. Un’opportunità per raccontarsi, esplorare la propria storia e rafforzare il legame con la comunità. Il laboratorio di"A", è dedicato all’autobiografia individuale, un breve percorso a partecipazione gratuita, condotto da Francesca Sarteanesi, pensato per approfondire il rapporto con il sé e il valore delle relazioni. Il laboratorio si svolgerà aldi, accanto all’Albero d’oro, prezioso reliquiario del XIV e XV sec. recentemente restaurato, in due differenti sessioni: la prima, aperta agli over 50, da martedì 19 a giovedì 21 novembre; la seconda, aperta agli under 30, da martedì 26 a giovedì 28 novembre.