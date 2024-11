Notizie.com - La soluzione alle rughe potrebbe essere nel vostro frigorifero (ma potrebbe puzzare un po’)

E se fosse la cipolla lacontro l’invecchiamento cutaneo? Turiamoci il naso e vediamo se lescompaiono davvero.Nel vasto universo della cosmetica e della cura personale, l’innovazione non conosce limiti. Tra le ultime tendenze emerse, una in particolare sta attirando l’attenzione per la sua originalità e accessibilità: la cipolla come rimedio anti-invecchiamento.Cipolla comecontro le: la fonte di collagene che non ti aspetti – notizie.comLa cipolla, comunemente relegata al ruolo di ingrediente culinario, nasconde proprietà benefiche notevoli per la pelle. Ricca di vitamina C e zolfo, questa umile verdura si rivela un potenteato contro i segni del tempo. Lo zolfo, pur essendo la causa dell’odore caratteristico della cipolla che molti trovano sgradevole, gioca un ruolo cruciale nella promozione della produzione di collagene nel corpo.