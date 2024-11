Linkiesta.it - La passione di Trump per le criptovalute, e le truffe dei demagoghi più ambiziosi d’America

In un articolo sul New Yorker dedicato alla vittoria diRachel Maddow racconta la storia, risalente agli anni Trenta del secolo scorso, del fascistissimo sacerdote Charles E. Coughlin, «le cui decine di milioni di ascoltatori radiofonici settimanali erano deliziati dalle sue frequenti arringhe contro il “lurido standard aureo”, che egli attribuiva a ebrei e comunisti. Coughlin predicava invece le virtù di quello che chiamava “argento gentile”. Sebbene Coughlin non abbia mai ammesso di essere personalmente coinvolto in questa linea di invettiva monetaria pseudo-teologica, uno studio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 1934 ha rilevato che, accanto a entità come la Chase National Bank di Manhattan, uno dei maggiori detentori di argento negli Stati Uniti era una segretaria nubile di Royal Oak, Michigan: Miss Amy Collins.