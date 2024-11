Gaeta.it - La maratona romana incontra il gladiatore: eventi, storia e il ritorno del film

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La storica città di Roma si prepara ad accogliere la 30ª edizione della Run Rome The Marathon, in programma il 16 marzo 2025. L’evento rappresenta non solo una prova di resistenza fisica, ma anche un’opportunità per vivere un’esperienza unica tra le meraviglie del patrimonio storico della capitale. Un elemento chiave di questa edizione sarà il legame con l’attesissimo“IlII“, diretto da Ridley Scott e in uscita nei cinema italiani il 14 novembre 2024. Vediamo insieme i dettagli di questa straordinaria manifestazione.Un viaggio trae sportLa Run Rome The Marathon non è semplicemente una competizione sportiva, ma un viaggio attraverso le strade di Roma, un percorso che consente ai partecipanti di rivivere lae l’arte di una delle città più affascinanti del mondo.