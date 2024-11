Quotidiano.net - Intelligenza artificiale, come può assicurare il benessere di una società che invecchia

Bologna, 13 novembre 2024 – Sarà dedicata alle risposte che le nuove tecnologie possono garantire a una popolazione sempre più anziana e fragile la tavola rotonda che accompagnerà, domani a Bologna, la cerimonia di assegnazione del premio Eubiosia (15esima edizione), il riconoscimento che Fondazione Ant Franco Pannuti consegna, ogni anno, alle aziende e agli enti che la sostengono. Intitolata “plurale”, la tavola rotonda sarà moderata da Alberto Mattiello, esperto di innovazione tecnologica e business, relatore di oltre 200 conferenze internazionali e 'mentor' in diverse aziende e università, fra cui l'Imperial College di Londra e l'università Bocconi di Milano. Mattiello farà il punto sull’evoluzione dell'IA e della robotica, ponendo l’accento, in particolare, sulle tecnologie maggiormente in grado di rivoluzionare, nel prossimo futuro, la nostra quotidianità e gli stili di vita.