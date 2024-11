Thesocialpost.it - Ilary Blasi, l’indiscrezione: “È incinta, aspetta un figlio da Bastian Muller, la foto del pancino”

Leggi su Thesocialpost.it

unda? Per il momento non si tratta di niente di confermato ufficialmente, mabomba arriva dal settimanale Diva e Donna che dedica la copertina del suo ultimo numero alla conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, è al nuovo compagno con cui si frequenta da circa due anni.Leggi anche:: il compleanno da sogno con ospiti scatenati e dedica romanticaLadeldi“Mentre Totti è coinvolto in un altro scandalo, peruna nuova vita: le primecon il. Conunin arrivo”, si legge sul settimanale di gossip a commento dellache mostraabbracciati, con lui che posa dolcemente la mano sul ventre della compagna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonnasettimanale)L'articolo: “Èunda, ladel” proviene da The Social Post.