Ilgiorno.it - Il rap d’autore e l’energia rock a fin di bene

Leggi su Ilgiorno.it

Un rapper e cantautore tra i più interessanti delle ultime generazioni,dele le canzoni dei Nirvana con uno scopofico, le sonorità hawaiane dell’ukulele e i tormentoni degli anni Duemila da ballare. Sono i concerti e gli eventi che animeranno da stasera al weekend il Tambourine di Seregno. Gli impianti del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno oggi alle 21.30 con un laboratorio gratuito di ukulele. Ingresso gratuito con tessera Arci. Domani alla stessa ora il palco seregnese sarà invece tutto per Dutch Nazari, artista padovano di formazione rap ma che guarda anche al cantautorato: arruolato agli esordi nell’etichetta Giada Mesi fondata da Dargen D’Amico per produrre la nuova musica italiana, Dutch Nazari ha pubblicato un paio di Ep e poi il primo album “Amore Povero“, con cui ha conquistato pubblico e critica.