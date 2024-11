Ilfattoquotidiano.it - Il clima mette ancora paura in Spagna: Malaga in mezzo alla tempesta. Allarme sui cellulari mezza giornata prima: molti lavorano da casa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La violenza del cambiamentoticodi nuovo. Una nuova Dana – come inchiamano queste tempeste che si verificano nel cambio di stagione – ha colpito questa volta, una delle città principali dell’Andalusia, nella quale vivono quasi 600mila persone. Secondo le prime stime sono caduti quasi 100 litri d’acqua per metro quadro.Numerose strade sonogate e per questo fino a nuovo avviso è stata sospesa la circolazione dei mezzi pubblici (nei primi video pubblicati sui social si vedono auto e bus bloccati ina distese di acqua). I treni ad alta velocità lungo la linea che parte da Madrid è stata interrotta e il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha detto che non è prevedibile capire quando riprenderà la circolazione. Cinque aerei sono stati dirottati dall’aeroporto malagueño.