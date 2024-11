Il centrocampista del Tottenham Bentancur si è preparato per sette giornate di squalifica

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-13 17:42:15 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Rodrigopotrebbe essereto perpartite dalla Federcalcio per le osservazioni fatte sul compagno di squadra delSon Heung-min, secondo quanto riportato.The Mail e The Athletic affermano che la FA ha avuto una visione negativa dell’apparizione dell’uruguaiano nello show televisivo Pro La Camiseta a giugno. Il conduttore Rafa Cotelo ha chiesto una maglia da giocatore degli Spurs a cuiha risposto dicendo: “Di Sonny? Potrebbe essere anche il cugino di Sonny dato che sembrano tutti uguali.È stato incriminato ambre dalla FA, che ha esposto il caso contro di lui.Si legge: “Rodrigoè stato accusato di una presunta violazione della regola E3 della FA per cattiva condotta in relazione a un’intervista ai media.