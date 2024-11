Ilfattoquotidiano.it - “Ho tenuto la testa del mio amato cavallo mentre moriva dopo una raffica inattesa di fuochi d’artificio. Non ho figli, era la mia famiglia”: il racconto sul Mirror

“Gli tenevo la. Gli parlavo prima che se ne andasse, dicendogli quanto lo amassi e che non l’avrei mai dimenticato. Non ho, quindi lui era la mia, e ora non c’è più“: queste le parole di Annamaria Shepherd al. La donna riferisce al suo, George, che è morto a causa di una colica indotta dal forte stress provocato dai. L’animale aveva 24 anni. Shepherd sta ora sollecitando le autorità a rafforzare le normativa sugli spettacoli pirotecnici.” La gente deve rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni: ho perso il mio splendidosolo perché qualcuno voleva 20 minuti di luci e boati. Non è giusto”, ha aggiunto.Consapevole dei rischi che Goerge avrebbe corso assieme agli altri cavalli, Shepherd li ha tenuti tutti nella stalla dal 3 all’8 novembre.