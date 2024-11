Lanazione.it - Giovani, donne, inclusione sul palco del "Rossini"

Leggi su Lanazione.it

di Alessandra Alderigi SAN GIULIANO TERME Si apre una stagione ricca per il teatrodi Pontasserchio, dove trovano spazio tematiche diverse e che abbracciano contesti attuali, come il disagiole, il ruolo dellenella società, ma anche la solidarietà e l’. All’interno della programmazione, che andrà avanti fino alla fine di dicembre, si inserisce la seconda edizione dei "Driin days", presentata in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Matteo Cecchelli, delle assessore Angela Pisano e Roberta Paolicchi, e della direttrice artistica della manifestazione Martina Favilla. La festa del circo sociale si svolgerà il 15, 16 e 17 novembre, poi il 24 novembre e l’8 dicembre, al teatro. Giunta alla terza edizione, organizzata da "Antitesi teatro circo", con la direzione di Martina Favilla, l’iniziativa raccoglie spettacoli di circo contemporaneo, con un occhio rivolto alle tematiche sociali, come quelle raccontate dallo spettacolo "Principesse capovolte", di scena domenica 24 novembre alle 17, storie di pari opportunità con stereotipi rovesciati, rivolto ai ragazzi e alle ragazze.