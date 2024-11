Ilrestodelcarlino.it - Geat farà le ‘Tac’ per testare lo stato di salute delle piante

Allesi fanno anche le tomografie. Per conoscere la loro, andando oltre a quanto si può vedere,ad alcune tra lepiù di pregio in città una cinquantina di tomografie. Si tratta di esami approfonditi che hanno l’obiettivo di capire se gli alberi più vecchi, quali potrebbero essere i pini nei principali viali della città, godono di buona, o altrimenti se è possibile salvarli. Tra gli esami che verranno svolti nelle prossime settimane figurano anche 100 prove di trazione e circa 300 test con penetrometri, che consentiranno di raccogliere informazioni dettagliate sullae sulla soliditàalberature. Un lavoro che si basa sulla prevenzione, cosa che si fa anche attraverso le potature per sfoltire le chiome ed evitare problemi di instabilità. Il programmapotature da qui alla fine dell’anno prevede interventi su 900al alto fusto tra cui pini e platani, individuati durante il censimento arboreo in base a specifiche esigenze die sicurezza