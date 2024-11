Ilfattoquotidiano.it - Fanno un incidente, la loro Tesla prende fuoco e le portiere restano bloccate: morti quattro ragazzi

UnaModel Y si è schiantata a grande velocità lungo Lake Shore Boulevard East. Siamo a Toronto esonoperché, secondo quanto riportato dalla polizia, l’impatto ha causato un incendio e interrotto l’alimentazione elettrica che serve per aprire le. Neelraj Gohil di 25 anni, sua sorella Ketaba Gohil di 29 anni, Jay Sisodiya e Digvijay Patel, hanno perso la vita nella tragedia. Una donna è sopravvissuta grazie a un dipendente di Canada Post (il servizio postale del Canada), Rick Harper, che ha rotto il finestrino con un palo di metallo aiutandola a uscire dall’auto in fiamme. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Harper ha detto che il fumo era così denso che non si è accorto che altri erano intrappolati all’interno e che non sa se anchestessero cercando di uscire dalla