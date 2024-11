Agi.it - Elio e le Storie Tese, Piero Pelù (e non solo) lasciano X, "Una cloaca"

AGI - "Buongiorno cari amici! Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a unaRiteniamo #ElonMusk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda". Questo l'annuncio die leapparso sull'account Twitter del gruppo musicale Buongiorno, cari amici! Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a una. Riteniamo #ElonMusk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che -> —ele(@eelst) November 13, 2024 " Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito negli anni: ce ne andiamo e vi invitiamo a fare lo stesso.