Dybala, il migliore della Roma, è diventato un ospite di lusso. Può andare via a gennaio

in questa stagione il calcio è paradosso. Ma diremmo pure qualsiasi progettualità aziendale. Pauloè – secondo quanto riporta Gazzetta – nuovamente in dubbio. Di nuovo sul mercato. Ad agosto era stato acclamato dal popolo come il grand’uomo che rinunciò ai soldi arabi, oggi non sono in pochi quelli che criticano la sceltasua permanenza.Di sicuro è il giocatore più affermato e il più forte. Di ciò che succede a Trigoria è necessario un piccolissimo recap: larinnova De Rossi a giugno, Lina Souloukou lo licenzia dopo un mese di campionato, poi assume Juric ma si dimette. Alla fine viene licenziato pure Juric che al mercato mio padre comprò. Senza dimenticare che i Friedkin avrebbero voluto sbolognarlo in Arabia Saudita.Il succo è che il potenziale rinnovo fino al 2026 è legato a circa 14/15 gare da almeno 45 minuti da giocare in questa stagione.