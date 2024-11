Spazionapoli.it - Conte deferito dopo Inter-Napoli? Cosa può “scagionare” il tecnico

Antoniosarà punito in seguito allo sfogo nel post di, legato alle sue polemiche contro la gestione del protocollo VAR? Ci sono nuovi aggiornamenti.Il caso VAR continua a tenere banco in seguito alle parole forti rilasciate da Antoniodella SSCil fischio finale del big match della dodicesima giornata di Serie A contro l’, a San Siro. In particolare, l’ex Commissariodella Nazionale ha attaccato il protocollo di applicazione dello strumento, che avrebbe potuto mettere nei guai il club azzurro in occasione del rigore concesso da Mariani su contatto tra Anguissa e Dumfries. Il peggio, per quanto riguarda l’aspetto prettamente calcistico, è stato evitato soltanto con l’errore dagli undici metri da parte di Hakan Calhanoglu, ma ciò non è bastato per fermare l’ira del dell’allenatore del club partenopeo.