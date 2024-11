Sport.quotidiano.net - Comuzzo, magìa azzurra: "Dedicato a mia mamma"

Leggi su Sport.quotidiano.net

I segni dell’ultima battaglia (quella stravinta con Tengstedt del Verona) sono ancora visibili sul suo volto da bambino incerottato. Ma Pietro, di infantile, ha ormai solo i tratti somatici e, al massimo, la carta d’identità. Visto che all’interno della sala stampa di Coverciano dove in passato hanno preso la parola fior fior di campioni si è presentato un uomo che nel giro di tredici mesi ha esordito tra i professionisti, si è preso la maglia da titolare della Fiorentina e a nemmeno vent’anni è stato convocato per la prima volta in Nazionale: "Il mio sogno era questo, essere qui con gli Azzurri: lo speravo da quando vedevo l’Italia in tv" ha raccontato il talento nato a San Daniele, scelto dal ct Spalletti per la sua attenzione in campo e per il modo "old style" col quale riesce ad anticipare i diretti avversari.