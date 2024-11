Claudio Ranieri torna alla Roma | sarà il nuovo allenatore

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 novembre 2024 –ildella. Trovato l’accordo a Londra, manca solo l’ufficialità da parte dei Friedkin. Il tecnicono si siederà, quindi, per la terza volta sulla panchina giallorossa. A quanto si apprende, sembrerebbe si parli di un contratto valido fino al 30 giugno 2025.“Quando lachiama io devo rispondere sì”, aveva dettodurante una conferenza stampa di 5 anni fa. Una frase che inisti non hanno dimenticato e che risuona ora più che mai attuale. Fedeltà e sostegno ai giallorossi misterlo ha sempre dimostrato. Ora toccherà a lui rilanciare le sorti di una squadra che ha avuto finora un turbolento campionato. I tifosi aspettano solo di vederlore in campo.