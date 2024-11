Bubinoblog - CHI SEGUE CANALE 5 NON USA IL TELECOMANDO: IL PUBBLICO ATTIVO È IL PIÙ DORMIENTE?

Chi5 usa poco ile nonil tennis? Si è aperta una discussione dopo i dati d’ascolto degli ATP Finals ma non riguarda solo il match di Sinner.Fabio Fabbretti, noto blogger di Davide Maggio, ha postato sui social una riflessione:5 non risente minimamente del tennis su Rai 2, a differenza ad esempio di Rai 1 e il Nove. E non è la prima volta che la rete non si schioda dai suoi numeri a prescindere da concorrenza, ponti, etc. Alla fine si scoprirà che il belè il più.L’ammiraglia Mediaset da anni ha cambiato pelle, diventando salvo eccezioni – i quiz del preserale, qualche show e Coppa Italia – una rete tematica tra soap e reality.Pregi e difetti. Programmi seguiti a prescindere dal tennis e altri eventi, che invece hanno fatto calare le reti Rai, ma dall’altra si escludono ampie fette di telespettatori.