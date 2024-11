Ilgiorno.it - C'è anche un'altra proroga

Le novità in materia di bonus e agevolazioni fiscali non si esauriscono con la ristrutturazione, ma hanno abbracciatola categoria dei mobili e dei cosiddetti grandi elettrodomestici. Infatti il Governo ha deciso dire per tutto il 2025il bonus mobili. Divani, letti oppure armadi, mai grandi elettrodomestici, soltanto però se appartenenti a una classe energetica elevata, rientrano nella detrazione che prevede un tetto massimo di spesa di 5mila euro, importo, come per gli altri bonus, da ripartire in dieci anni. La detrazione Irpef al 50% è valida soltanto per mobili e grandi elettrodomestici che devono essere destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione e l'agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza l'intervento.