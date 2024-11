Ilrestodelcarlino.it - Case aperte in centro. Torna ’Particolari’:: "Così più sicurezza e integrazione"

Sabato e domenica prossimi, dalle 10 alle 22, sarà possibile passeggiare per le vie delstorico con in mano una mappa che indica ben 32e bottegheal pubblico, dove accedere, accolti dai proprietari, senza bisogno di prenotare, solo tenendo conto degli orari di ricevimento affissi su una targa al lato della porta d’ingresso. Questo sarà possibile grazie a ’Particolari, straordinari incontri di vite quotidiane’. Il progetto, giunto alla sua quinta edizione e che per la prima volta si svolgerà in due giornate, è organizzato dall’associazione ’Idee in corso’, in collaborazione con ‘Regnoli 41’ e ‘Pensiero e azione’. Con un contributo di circa 4mila euro da parte del Comune, interesserà gran parte delstorico cittadino, nelle zone di Porta san Pietro, da via Regnoli a viale Vittorio Veneto, e san Biagio.