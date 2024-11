Bonus Natale per 45 milioni di persone anche a genitori single

Quotidiano.net - Bonus Natale per 4,5 milioni di persone, anche a genitori single

Ilda 100 euro raggiungerà una platea di 4,5dicoinvolgendo. "Passeremo da poco più di un milione di contribuenti ad oltre quattroe mezzo. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere ilbasterà avere almeno un figlio a carico", spiega è il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo all'indomani dell'approvazione della norma in cdm. "Si tratta di una ulteriore spinta per i consumi natalizi, un aiuto in più ai lavoratori e ai contribuenti in un momento particolare dell'anno, quando le spese familiari tendono ad aumentare", dice Leo. "Un'ulteriore azione del governo a sostegno dei lavoratori. Questo intervento - conclude - si affianca infatti ad altre agevolazioni già messe in atto, come la riduzione dell'Irpef e del cuneo fiscale, per sostenere le famiglie e promuovere una maggiore crescita economica".