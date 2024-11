Ilrestodelcarlino.it - Birre e 1.400 euro di formaggio. Fermati i ladri dei supermercati

Uno aveva nascosto dieci bottiglie di birra e tre di grappa nella sua borsa a tracolla, l’altro invece una cinquantina di pezzi diall’interno di una valigia. Due uomini – un cinquantenne italiano e un ventiduenne straniero – sono stati arrestati dopo aver rubato all’interno di due diversi. Nel primo caso, una volante del commissariato Bolognina Pontevecchio è intervenuta lunedì pomeriggio alla Lidl di via Corticella dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un dipendente del supermercato che riferiva di aver fermato un soggetto prima che quest’ultimo riuscisse a scappare con la refurtiva. All’arrivo degli agenti, il ladro è stato controllato e trovato in possesso di dieci bottiglie di birra e tre di grappa per un valore complessivo di una quarantina di. A seguito di ulteriori controlli, è emerso che il cinquantenne fosse responsabile di numerosi furti e rapine all’interno didel centro città.