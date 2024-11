Ilfattoquotidiano.it - Bentancur e quella frase su Son: squalificato per 7 giornate per razzismo verso il compagno di squadra

L’ex centrocampista della Juventus Rodrigo, ora al Tottenham Hotsupr, è statoper 7 partite a causa dei commenti sul suodiSon Heung Min. L’uruguaiano dovrà così saltare diversedi Premier League tra novembre e dicembre proprio per le parole proferite, giudicate razziste, che rischiavano di fargli perdere ben dodici turni di campionato. Alla fine la FA (Football Association) ha annunciato di aver optato per sette gare, una decisione di cui si sta discutendo parecchio in Inghilterra ma non solo.Ma cos’era successo? Nel bel mezzo di un’intervista andata in onda la scorsa primavera per una tv dell’Uruguay, il conduttore aveva chiesto ala maglia delSon in dono. La risposta dell’ex bianconero, con il sorriso sul volto, scatenò una serie di polemiche: “Puoi prendere la maglia del cugino, perché sembrano tutti uguali“.