Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 16 al 22 novembre 2024: Liam bacia Steffy, Ridge dichiara a Brooke il suo amore, Bocelli canta per loro

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci attende nelle prossime puntate di? La soap a stelle e strisce – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 – promette grandi colpi di scena nella settimana dal 16 al 22. Riflettori puntati suche – arrivato a Roma per fare una sorpresa a Hope – sorprende la moglie in compagnia di Thomas. Deluso e amareggiato il giovane Spencer cerca conforto in. Nel frattemposembra essere ormai convinto che il suo destino sia a fianco di, e le chiede di essere per sempre la sua “Logan”.al 22sconvolto cerca conforto inSpencer aveva in mente di fare una sorpresa alla moglie, presentandosi a Roma, ma gli avvenimenti rivelano che è stato lui a riceverla, e che non è certo delle più gradite.ha visto al Colosseo sua moglie Hopere Thomas facendo lei il primo passo, e sconvolto è scappato via.