Atalanta Giorgio Scalvini pronto a rientrare in gruppo

Bergamo, 13 novembre 2024 – Questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Zingonia ildell’sarà a ranghi ridotti per le assenze di otto nazionali. L’Italia questo giro ha chiamato solo il cannoniere Retegui lasciando a Bergamo i vari Bellanova, Brescianini e Zaniolo (quest’ultimo peraltro acciaccato per un fastidio inguinale), oltre al portiere Carnesecchi, mentre il 19enne Palestra e il 22enne Ruggeri sono con la Under 21. Gli stranieri Convocati dalle rispettive nazionali Hien (Svezia), Pasalic (Croazia), Samardzic (Serbia) e per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa Lookman (Nigeria) e Sulemana (Ghana). Convocato dalla nazionale serba under 21 anche Vanja Vlahovic, attaccante della under 23 di serie C ma ormai regolarmente aggregato alla prima squadra.