Ascolti tv i dati del 12 novembre 2024

Bene il tennisNella serata di ieri, martedì 12, su Rai Uno, il film The Help porta a casa 2.014.000 spettatori pari al 12.3% di share.Su Canale5, Grande Fratello registra 2.313.000 spettatori con uno share del 17.9%.Su Rai2, il Tennis con le ATP Finals conquista 2.111.000 spettatori pari al 10.1%. Su Italia1 Die Hard: Un buon giorno per morire incolla davanti al video 946.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Amore Criminale segna 1.025.000 spettatori e il 5.6%. Su Rete4 E' Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 613.000 spettatori (4.2%).