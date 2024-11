Ilgiorno.it - Arianna Alberga, il saluto della mamma e dei conduttori Mediaset alla 26enne trafitta dal guardrail

Leggi su Ilgiorno.it

“Nessuno al mondo ti amerà con la stessa profondità e dedizione di tua madre. Nessuno mai”. Con questa parole scritte sopra una foto in cui una madre e una figlia si abbracciano teneramente, ladiha voluto ricordare la ragazza scomparsa nella notte tra domenica e lunedì nel terribile incidente in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. Un post scritto su Facebook per “rivendicare” tutto l’amore donatofiglia che non c’è più e tanti commenti di approvazione e solidarietà. Il ricordo Sui social sono tanti i messaggi e i ricordi in omaggioche lavorava acome barista negli studi di Cologno Monzese dove tanti colleghi e amici la piangono. Durante la puntata di Mattino 5 di martedì, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno voluto dedicare un pensiero ad