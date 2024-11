Lapresse.it - Argentina, stop finanziamenti università: studenti in piazza

Migliaia dihanno marciato a Buenos Aires, in, per protestare contro il veto del presidente Javier Milei all’aumento deiper lepubbliche. Le dimostrazioni erano iniziate all’inizio di ottobre, quando il Congresso aveva confermato il veto di Milei per migliorare gli stipendi degli insegnanti e il bilancio dellepubbliche in mezzo a un’inflazione persistente. Il disegno di legge sul finanziamento universitario era stato approvato a settembre con ampio sostegno da entrambe le camere del Congresso. Mentre firmava il veto, Milei ha affermato che il disegno di legge “ignorava” le restrizioni di bilancio. All’epoca, Milei ha affermato che lepubbliche erano frequentate solo dalle classi superiori. “L’ha smesso di essere uno strumento di mobilità sociale per diventare un ostacolo a essa”, ha affermato.