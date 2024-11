Bergamonews.it - Al via la cantierizzazione del tratto tra via Grumellina e via Moroni: come cambia la viabilità

Bergamo. Proseguono le attività disulla via per Grumello SP ex SS 525, nell’ambito del cantiere e-BRT Bergamo – Dalmine – Verdellino, che interessano il territorio del Comune di Bergamo nelcompreso tra via dellae via372 (all’altezza del fiorista Nava) e che si aggiungono algià cantierizzato.Da venerdì 15 novembre 2024 e fino al 31 marzo 2025 le opere diper i lavori di tombinamento della Roggia Colleonesca comporteranno modifiche neldi viache vedrà lavariare nelcompreso da via dellaa via Promessi Sposi, con l’istituzione del senso unico in via Tiepolo e neldi via dellada viaa via Tiepolo. I mezzi leggeri (automobili e ciclomotori) in uscita dalla circonvallazione Pompiniano in via dellaavranno l’obbligo di svolta a destra in via Tiepolo; i mezzi leggeri in arrivo da Lallio, l’obbligo di svolta a destra in via dellae quindi in via Tiepolo che sarà a senso unico.