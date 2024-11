Thesocialpost.it - Agata, morta a 22 anni per le conseguenze di una rinoplastica. Indagati i medici: cartelle mediche sparite

MargaretSpada era una ragazza di 22, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa. La giovane èdopo un intervento dieffettuato in un centro medico dell’Eur. Due, padre e figlio, titolari dello studio dove si è svolta l’operazione, sono oraper omicidio colposo. Gli inquirenti stanno cercando lecliniche, che risultano scomparse. La ragazza, che aveva scoperto il centro tramite un’inserzione sui social, aveva speso tremila euro per un intervento che prometteva risultati in soli 20 minuti.Leggi anche: “La pancia come un pallone”, aveva un tumore all’ovaio di 30 chili: operazione recordChe cosa è successoha accusato un malore subito dopo l’anestesia locale. Le sue condizioni sono apparse gravissime, e il personale ha trasportato d’urgenza la ragazza all’ospedale Sant’Eugenio, dove ha lottato per sopravvivere fino al 7 novembre, giorno in cui è deceduta dopo quattro giorni di agonia.