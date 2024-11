Superguidatv.it - 10 Lives – Un Gatto Fortunato, la recensione del film d’animazione

Il gattino randagio Beckett viene adottato da Rose, una studentessa specializzata nello studio delle api, e diventa adulto crescendo nell’agio della sua casetta in campagna. Un giorno la padrona riceve la visita del suo ex fidanzato Larry, con il quale incomincia a condurre delle ricerche su un recente fenomeno che ha visto la morte di numerose api. Beckett è geloso del nuovo arrivato e fa di tutto per farlo andare via, salvo ritrovarsi in tal modo a perdere la sua nona e ultima vita.In 10– Un, il protagonista si ritrova nell’aldilà per animali gestito da Grace, la quale impietosita gli offre l’opportunità di far ritorno sulla Terra ancora una volta, seppure a condizioni assai differenti. In ognuna delle rinnovate nove vite a disposizione, avrà infatti le sembianze di un animale diverso.