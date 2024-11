Inter-news.it - Zahavi (Ag. Tah): «In estate andrà in un grande club. Bayern Monaco possibilità!»

L’agente di Jonathan Tah Pinisi è espresso sul futuro del suo assistito, aprendo alladel trasferimento alnella prossima sessione estiva di calciomercato.LE DICHIARAZIONI – Il procuratore di Jonathan Tah, Pini, ha commentato la situazione di mercato legata al suo assistito in un’intervista concessa a Welt Am Sonntag. Il tedesco ha un’idea chiara per il futuro, ossia quella di indossare la maglia di undi livello internazionale: «La situazione è molto semplice. Jonathanin unla prossima. E ilha ancora ottimedi prenderlo». L’Inter è tra le squadre interessate al calciatore tedesco, ma la concorrenza è decisamente ampia per potersi esprimere con certezza sulla destinazione che sarà alla fine scelta dal difensore.