WWE: Grayson Waller dice che non diventerà mai un babyface "Non sopporto i fan"

ha chiarito che non bisogna aspettarsi un suo cambiamento o un atteggiamento amichevole nel prossimo futuro.La superstar della WWE, nota per il suo ruolo da heel di alto livello, ha prosperato nel ruolo del cattivo per tutta la sua carriera, dai suoi giorni in NXT alla sua attuale collaborazione in tag team con Austin Theory. Nonostante ci siano segnali di tensione tra i due, che potrebbero indicare una possibile separazione,non ha intenzione di passare al ruolo di, e ha sentimenti forti a riguardo: “È possibile, ma non è qualcosa che voglio davvero fare” ha confessatoin un’intervista con Chris Van Vliet. “L’unica cosa che odio dell’essere unè che non penso che sarei onesto. Penso che tutti questidebbano fingere di amare i fan, e io noni fan.