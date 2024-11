Volley Champions League femminile 2025 | comodi successi in tre set per Milano e Conegliano

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto facile per, che nella partita valevole per il secondo turno della Pool C della Cev2024/disi libera in tre agevoli set del Kamnik. Alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana, in Slovenia, finisce 0-3 (8-25, 14-25, 17-25) con le ragazze di Stefano Lavarini che, dopo aver superato con un netto 3-0 interno il Porto, ottengono un successo anche nella prima trasferta stagionale del torneo continentale. Nulla da fare per le slovene di coach Bruno Najdic, mai davvero in partita né in corsa per un set: per loro si tratta della seconda sconfitta dopo quella incassata ad Istanbul contro il VakifbankTUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICACEV2024/: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATE