Lapresse.it - Usa, le nomine di Trump: potrebbe sostituire il direttore dell’Fbi

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Il presidente eletto Usa Donaldha iniziato ieri leper tutto il suo staff. IlChristopher Wray e il team di Donaldstanno valutando la possibilità che il presidente eletto sostituisca Wray durante la nuova amministrazione. Lo hanno riferito fonti a NBC News. Secondo altre fonti, una delle persone prese in considerazione per il posto di Wray è il consigliere di, Kash Patel, che è anche candidato a guidare la Cia. Wray è stato nominato danel 2017 per un mandato di 10 anni.Le altre scelte diTra gli altri,ha nominato l’ex deputato di New York Lee Zeldin a capo dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Epa), mentre continua a costruire la sua futura amministrazione con sostenitori leali. Zeldin, un repubblicano che ha tentato senza successo di diventare governatore di New York nel 2022, avrà il compito di “garantire decisioni deregolamentative giuste e rapide che verranno attuate in modo da liberare il potenziale delle imprese americane, mantenendo al contempo i più alti standard ambientali, tra cui l’aria e l’acqua più pulite del pianeta”, ha dichiaratoin un comunicato.