Una soddisfazione per Kim | per il Cies è il difensore centrale più performante della stagione

Secondo quanto riportato dal, in collaborazione con le statistiche prese in esame da Wyscout, Kim Min Jae sarebbe ilpiùdi questa.L’ex Napoli ora milita nel Bayern Monaco. Nonostante una discontinuità perenne nel club tedesco, ha comunque raggiunto un traguardo che può iniettargli fiducia per le prossime annate.Kim è ilpiùCon un punteggio di 91.1, il sudcoreano ha superato giocatori dal calibro di Ruben Dias, Van Dijk, Militao.Il portoghese del City è secondo con 89.7; seguono Konaté e Van Dijk del Liverpool (89.5 e 89.4); poi il brasiliano del Real Madrid con 89; il comprimario di Kim, Upamecano, 88.9; Akanji del City e Inigo Martinez del Barcellona a pari merito con 88.2; Orban del Lipsia al nono posto con 87.