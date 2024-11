Iodonna.it - Un finale da favola per la giovane concorrente di Gorizia, con la quale il conduttore sembra aver trovato un ottimo feeling durante il gioco

È stata una serata da ricordare quella di domenica 10 novembre 2024 su Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1. A sfidare il Dottore questa volta è Nicole,di, accompagnata in studio dalla madre Tatiana. Le sue prime chiamate, però, si rivelano un disastro: «Le puntate che iniziano male non sempre finiscono allo stesso modo, possono terminare anche malissimo!» la punzecchia il Dottore, con un’ironia che spinge De Martino a rispondere chiudendogli il telefono in faccia: «Ho messo giù perché questa è cattiveria gratuita». Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto La giacca blu della “speranza”Quando ilsi fa duro, Nicolebisogno di una spinta in più.