Un calo nello scorso decennio, poi la risalita

Nel Lodigiano la popolazione che ha compiuto o supera i 100 anni di età è sempre più numerosa. C’è stata una crescita tendenziale dal 2009 al 2010, con il dato passato da 24 a 31 pensionati, con un passo indietro a 30 nel 2011, per poi salire da 33, a 35, fino a 42 e 47 centenari e ultra centenari tra il 2012 e il 2015. E’ seguito undi questi traguardi, passati ai 42 del 2016, ai 38 del 2017, 29 e 30 del 2018 e 2019. Poi è ricominciata la crescita, con i 35 casi del 2020, un bel balzo a 51 nel 2021, 53 del 2022, ai 57 dell’annoe un dato parziale, che si attesta ancora a 57, per l’anno in corso. Emerge quindi una sempre maggior longevità, soprattutto tra le donne. In Italia al primo gennaio di quest’anno l’oltre 80% dei 22.552 centenari residenti in Italia e quasi il 90% dei 677 di 105 anni e oltre erano di genere femminile.