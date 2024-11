Ilfattoquotidiano.it - Uccisa a coltellate 15 anni fa: ora l’ologramma di Betty si aggira per il quartiere a luci rosse e cerca il suo assassino. La polizia: “Un ultimo tentativo per trovare il colpevole”

Un ologramma per risolvere un cold case. La stramba notizia proviene da Amsterdam, dove lautilizzerà un ologramma a grandezza naturale di una prostituta assassinata 15fa perre di catturare il suomostrerà Bernadett “” Szabo, accoltellata più volte il 19 febbraio 2009, seduta su uno sgabello dietro una finestra mentre chiede aiuto ai passanti. Le indagini dell’epoca erano proseguite svelte e gli agenti avevano esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, raccogliendo le dichiarazioni di parecchi testimoni; tuttavia il caso venne archiviato senza l’incriminazione di nessuno. Da allora le forze dell’ordine hanno riesaminato il caso e hanno affermato che faranno un “peril”. Gli agenti ritengono, come scrive SkyNews, che qualcuno debba avere informazioni da condividere e sperano chedella signora Szabo “aiuti le persone a sentirsi in sintonia con lei” e le incoraggi a farsi avanti.