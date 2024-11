Quotidiano.net - Tronchetti, in Usa risultato chiaro, sui dazi vedremo

Leggi su Quotidiano.net

"Per fortuna le elezioni negli Usa hanno definito che c'è un vincitore: la mia preoccupazione da imprenditore e cittadino era che ci fosse un lungo periodo di indecisione e instabilità"; così il vicepresidente di Pirelli MarcoProvera commenta le elezioni americane e la vittoria di Donald Trump durante la presentazione del calendario Pirelli 2025 a Londra. "È tutto prematuro - risponde invece a una domanda sull'ipotesi disul made in Italy -cosa succederà: ci saranno dei cambiamenti, alcuni in positivo, altri in negativo; si guarda la realtà e la si affronta e se ci sono problemi da una parte, si risolveranno da un'altra. Tutto è in divenire e vediamo questo divenire come verrà gestito".sottolinea invece il rischio che l'estremismo indebolisca la società: "Oggi in tutto l'Occidente c'è una polarizzazione e quindi il dialogo è più difficile perché si va verso gli estremi: mi auguro che ci si renda conto che per mantenere anche il privilegio di essere nati in Europa dobbiamo metterci insieme noi europei.