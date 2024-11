Abruzzo24ore.tv - Tragedia nei pressi della cattedrale: trovato senza vita un senzatetto

Pescara - Un passante ha rinvenuto il corpo di Augusto Zamponi, 57 anni, ieri mattina, sulla panchina dei giardini vicini alladi San Cetteo. I soccorsi del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto è intervenuta anche una volantepolizia per i rilievi di rito. Solo poche settimane fa, un altro uomo, un 45enne di origine rumena, era deceduto su una panchina in un parco cittadino, evidenziando una situazione di fragilità sempre più preoccupante. Alla Caritas, molti ricordano Zamponi come una figura nota: si recava spesso in chiesa al mattino per utilizzare i servizi e trascorreva le giornate chiedendo aiuto per le strade. Le notti le passava sulla panchina di una fermata dell'autobus, avvolto in coperte e cappotti ricevuti in dono dalla parrocchia.