Thesocialpost.it - Torino Vallette, auto si ribalta dopo uno scontro: alla guida una donna incinta

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Nella mattinata di oggi, martedì 12 novembre 2024, un incidente ha causato attimi di paura all’incrocio tra corso Scirea e via Druento, a, e corso Alessandria, a Venaria Reale. Duesi sono scontrate violentemente e una delle vetture si èta più volte in carreggiata. All’interno viaggiava unain stato di gravidanza, che è rimasta intrappolata nell’abitacolo a causa del forte impatto laterale.Leggi anche: Freddo polare e neve in arrivo sull’Italia: ecco dove e da quandoSul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco provenienti dal comando di corso Regina Margherita. Hanno liberato la, che era cosciente ma visibilmente spaventata.il soccorso iniziale, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria, dove le sue condizioni sono state giudicate non preoccupanti.