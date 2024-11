Nerdpool.it - The Penguin: Ozz Cobb e il finale della serie

Per alcuni episodi, Theha esplorato l’idea che Oswaldlepot di Colin Farrell potesse essere una sorta di anti-eroe. Dopotutto, si era presentato come un uomoclasse lavoratrice, disposto a sconvolgere lo status quo per il popolo di Crown Point. Ovviamente, tutto ciò non era altro che una facciata, e ildi Theha fatto un lavoro magistrale nel sottolineare la malvagità di Oz.Andiamo dritti al punto: Oz non è un bravo ragazzo. Ogni volta che si trova in difficoltà, è pronto a sacrificare chiunque pur di uscire da una situazione difficile senza un graffio. In breve, la sua relazione patologica con la verità significa che ogni suo discorso grandioso sull’unità non è altro che una truffa per guadagnare più potere nell’underworld criminale di Gotham City.Tuttavia, quando Oz parla di come la città gli abbia rubato i fratelli, si può immaginare che ci sia un cuore sotto tutte quelle protesi.