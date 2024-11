361magazine.com - Tennis, Sinner premiato numero uno a Torino: la commozione della madre

È il 19esimo giocatorestoria a terminare l’anno daunoQuando il nome di Jannikriecheggia per l’Inalpi Arena diil risultato è solo uno: brividi. L’azzurro, ieri, 11 novembre, prima dl match serale delle NITTO ATP Finals tra Zverev e Rublev è statocomeuno di fine anno e membro dell’esclusivo club.È il giocatore19 a finire l’anno nella prima posizione del ranking e in totale il29storia ad aver raggiunto questo traguardo.Presenti alla cerimonia anche i genitori con la mamma visibilmente e commossa.L’emozione di JannikLe lacrimeLa coppa alzata dauno al mondo.Momenti indimenticabili!Grazie Jannik!##NittoATPFinals pic.twitter.com/keTxt5UBGj— ?DanySpina? (@TrueLoveDany) November 11, 2024“è un posto a cui tengo molto, qui ho vissuto tante prime volte e penso che sia il posto più bello del mondo per ricevere questo premio.