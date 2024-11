Tg24.sky.it - Stromboli e Ginostra, nuovo fiume di detriti dopo le piogge: "Rischio per popolazione"

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Sono bastati 10 minuti di pioggia, nella tarda serata dell'altro ieri, per far ripiombare gli abitanti del minuscolo borgo di, nell'isola di, nella paura. Lo storico approdo del Pertuso risulta totalmente insabbiato ed inoperabile, i cavi elettrici sono stati nuovamente tranciati e gran parte del villaggio è senza luce da più di 24 ore. Strade invase da fango ecosi come alcune abitazioni. I residenti tornano a sollecitare interventi urgenti di messa in sicurezza.