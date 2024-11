Thesocialpost.it - Sparisce durante una gita al lago, trovato morto Romano Gion

Purtroppo, è stato rinvenuto senza vita, l’escursionista di Venezia scomparso domenicaunaalin Alto Adige. Originario di Noale, in provincia di Venezia, il suo corpo è stato scoperto questa mattina in Valle Aurina, nella provincia di Bolzano, dove si erano concentrate le operazioni di ricerca.Leggi anche: Enzo Paolo Turchi fuori momentaneamente dalla casa del Grande Fratello: “Motivi personali”L’alert era scattato domenica pomeriggio, poiché il 76enne non era rientrato dopo un’escursione programmata nella zona di Predoi, nelle vicinanze delSelva. A fare la segnalazione era stato un vicino che non lo aveva visto tornare alla sua casa secondaria a Gais, sempre in Trentino-Alto Adige. I soccorsi avevano subito avviato le operazioni, tentando di ricostruire il tragitto del disperso, ma per molte ore non c’erano state notizie.